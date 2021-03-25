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الأب اسحق ثابت: لا تدشين في ظل عدم وجود زيت الميرون

الخميس 25/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير  بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

 

 وقال الأب اسحق ثابت، مدرس اللاهوت العقيدي، إن زيت المييرون الذي أعده البابا تواضروس الثاني، بدير الأنبا بيشوي في العاشر  من مارس الجاري، يعد العمود الأساسي والرئيسي في صلوات التدشين.

 

وأضاف "ثابت" تلك هي المرة الأربعون التي يصنع بها الميرون، موضحًا أنه يُعد عامل مشترك في كل صلوات التدشين والمعموديات والرسامات؛ لأنه يمثل حلول الروح القدس على الكنيسة أو المعمد أو المرسوم؛ ليخصصه لله. 

 

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.

 

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