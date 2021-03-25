خالد الصاوي يعلن حل أزمته مع المنتج محمد دياسطي بفيلم "للإيجار"





وكتب خالد عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: "أحبائي مثلما كان صوتي عاليا بالمطالبة بحقوقي، اسمحولي أقولها عاليا أيضًا مع شديد اعتذاري لازعاجكم بالحالتين تم حل مشكلتي مع المنتج محمد دياسطي مع جزيل الشكر لنقابتي التمثيليين والسينمائيين وسينرجي للتوزيع ومهرجان الأقصر، أتمنى التوفيق لأسرة فيلم للإيجار بالأقصر، ثم بالعرض العام".



يذكر أن فيلم "للإيجار” بطولة الفنان خالد الصاوي وشيري عادل وعصام السقا ومحمد سلام وياسر الطوبجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج إسلام السيد بلال.





في سياق متصل، يشارك خالد الصاوي في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل “اللي ملوش كبير” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وأحمد جمال سعيد ومحمود حافظ وإيمان السيد وأحمد عبدالله محمود، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.





أعلن الفنان خالد الصاوي حل أزمته مع المنتج محمد دياسطي، والتي أثيرت خلال الفترة الماضية، حول عدم تقاضيه باقي مستحقاته المالية نظير عمله في فيلم “للإيجار”.