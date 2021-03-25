سلة الزمالك تعلن جاهزيتها لمواجهة طلائع الجيش

أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري السوبر.





وقال “عبدالوهاب” في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن لاعبين الفريق جاهزون لمواجهة طلائع الجيش على الرغم من غياب هيثم السحرتي وأحمد جمال ومحمد حجازي.





وأوضح المدير الفني أن المحترف الأمريكي والتر هودج جاهز لخوض اللقاء و هو من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق.





وأشار إلى أن المدرب أجوستي بوش سيغيب عن اللقاء بسبب تعرضه لوعكة صحية.





واختتم “عبدالوهاب” تصريحاته مؤكدا أن الجميع لاعبي الفريق تعاهدوا على تحقيق الانتصار واستعادة صدارة جدول الدوري.



