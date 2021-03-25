Advertisements

سلة الزمالك تعلن جاهزيتها لمواجهة طلائع الجيش

الخميس 25/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري السوبر.

وقال “عبدالوهاب” في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن لاعبين الفريق جاهزون لمواجهة طلائع الجيش على الرغم من غياب هيثم السحرتي وأحمد جمال ومحمد حجازي.

وأوضح المدير الفني أن المحترف الأمريكي والتر هودج جاهز لخوض اللقاء و هو من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق.

وأشار إلى أن المدرب أجوستي بوش سيغيب عن اللقاء بسبب تعرضه لوعكة صحية.

واختتم “عبدالوهاب” تصريحاته مؤكدا أن الجميع لاعبي الفريق تعاهدوا على تحقيق الانتصار واستعادة صدارة جدول الدوري.

والجدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث بفارق نقطة عن صاحب الصدارة.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها