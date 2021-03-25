مهندس وخادم كنسي: معظم كنائس مصر على شكل "سفن"

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، إتمام طقوس تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا، بدير الأمير بقطر بن رومانوس الأنطاكي، بالخطاطبة، بيد البابا تواضروس الثاني.

وقال سعيد منتصر، المهندس المعماري والخادم الكنسي، إن بناء الكنائس لايأتي عشوائيًا، فللكنيسة شكل هندسي يجب ألا تخرج عنه، موضحًا أن الكنائس الإنجيلية هي التي تُبنى في هيئة قاعات ولا تلتزم بشكل معين، إلا أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية، لا تعتمد أي تصميم هندسي لا يتناسب معها.

وأوضح "منتصر" أنه كمهندس يجب أن يُراعي أن يخرج التصميم المعياري للكنيسة، على شكل سفينة؛ لأنه الشكل الأشهر للكنائس في مصر، فعلى سبيل المثال الكاتدرائيات بالعباسية والأزبكية والإسكندرية والعاصمة الإدارية جميعًا على شكل سفينة.

وأشار إلى أن السفينة ترمز الى سفينة نوح التي نجت البشر من الطوفان.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعلى مدار 55 يومًا احتفالات الكتيسة القبطية الارثوذكسية، بالصوم الكبير، أطول صوم كنسي، يمتنع خلاله الاقباط عن المأكل والمشرب لمدة اكثر من 15 ساعة تقريبا يوميا ما عدا يومي السبت والاحد.