النيابة تأمر بضبط المتهمين في واقعة قتل بودي جارد بالتجمع الخامس

كلفت نيابة القاهرة الجديدة تحريات المباحث بسرعة ضبط وأحضار المتهمين في واقعة العثور علي جثة "بودي جارد" داخل شقة سكنية بالتجمع، كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير بها.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوجود شخص مقتول بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة شخص مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.