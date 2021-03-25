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جمعية الكشافة تشارك بالملتقى الكشفي العربي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الخميس، بالملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية، الذي تُنظمه افتراضيا المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي- بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية ويستمر حتى نهاية شهر مارس الحالي.

 

وأٌقيم حفل خطابي افتراضي بالمناسبة حضره رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، بدأ بالقرآن الكريم تلاه القائد الكشفي محمد البرقاوي من المملكة العربية السعودية، بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الملتقى والاستعداد له ، ألقى بعده قائد الملتقى عبدالعزيز المطوع كلمة أشار فيها إلى أن الملتقى يأتي من أجل تنمية قدرات شاغلي مهمة مساعدي مفوضي تنمية القيادات، للقيام بأدوارهم بكفاءة وفق سياسة الراشدين في الكشفية وخطة الجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة .

 

بعد ذلك تحدث الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي بكلمة أكد فيها على أهمية منح الشباب الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة، لتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية وفي مجتمعاتهم ، وهو الأمر الذي اتخذه الإقليم باعتبار مشاركة الشباب من أهم المحاور الرئيسة في توفير إطار عالم أفضل لأعضائنا من الشباب ، وهو ما سيحقق التعلم على كيفية القيادة وكيف يكونون فاعلين في مجتمعاتهم، عُرض بعد ذلك فلم تناول التنمية التي تشهدها دولة الكويت ، وأبرز المعالم السياحية فيها .

 

حضر حفل الافتتاح ممثلو مجالس إدارات الجمعيات الكشفية العربية ، و مديرو الإدارات الفنية بالإقليم الكشفي العربي ، و رؤساء وأعضاء اللجان الكشفية العربية الفرعية.

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