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هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور ليها.. صور

الخميس 25/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومتابعيها بـ جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".


حيث ظهرت "مجدي" في الصور باطلالة مميزة مرتدية بليزر باللون الأبيض بلياقة عريضة ينتمي لأحدث صيحات الموضة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


في سياق متصل، طرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، بمناسبة الفلانتين، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة. 


وعن ظهورها بالكليب قال: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودا أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجة أعبر بيها عن حبي لهبة".

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