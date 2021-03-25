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إيناس عبدالدايم تكرم كوكبة من نجوم الفن بدار الأوبرا المصرية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
تصوير: عبير أحمد
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كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشاعر جمال بخيت، وذلك خلال الحفل الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة، فيما تغيب الموسيقار الكبير محمد علي سليمان عن التكريم لظرف صحي خاص به، وتسلم تكريمه المطرب على الحجار. 

 
ويتضمن برنامج الحفل الذى يحييه عدد من النجوم مجموعة من الألحان المميزة التي قدمها الموسيقار محمد علي سليمان، منها موسيقى رحلة المليون، شنطة سفر، أطيب قلب، حظي معاكي، العنكبوت، وخف في المشي دوسك، في الغيط صبي وصبية، لما ربنا يحبك، إلى جانب كوكبة من الأشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها: مش باقي مني، حسك فى الدنيا، في غمضة عين، المصري، تعالي نستخبي، تقدر على المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، أنا كنت عيدك، إزاى تكونى إنتى، بحبك وانطلق عصفور، دعوتى فى الفجر يامة، عم بطاطا، من حقي أحلم.
 
الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية درس في كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت ألحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الأغانى الوطنية. 
 
أما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979 ، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف  ورأس تحرير المجلة، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي ، على باب الله ، أهل المغنى وغيرها .

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