Advertisements

سعر ومواصفات سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المحلي

الخميس 25/مارس/2021 - 10:51 م
سيارة هوندا سيتي 2021
سيارة هوندا سيتي 2021
Advertisements
سيارة هوندا سيتي 2021، تعتبر أسعار ومواصفات السيارات في السوق المحلية، من أكثر الأمور التي تلقى بحثاً من قبل الراغبين في الاقتناء بهدف الاستعمال أو المتاجرة.

سيارة هوندا سيتي 2021

وتعد سيارة هوندا سيتي 2021 إحدى السيارات التي تلقى قبولاً في السوق المصري، نظرا للتاريخ العريق للشركة في السوق المصري بالتحديد.

سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المصري

وتتوفر سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المحلي المصري بعدة تجهيزات تختلف باختلاف كل فئة، كما تتراوح أسعارها بين الـ345 ألف جنيه، والـ365.

فئات سيارة هوندا سيتي 2021

وطرحت سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المصرية بفئين من التجهيزات وهما الإكس إل والإل إكس إس، ويعتبر الفارق السعري بينهما ضعيف ولا يتعدى الـ20 ألف حنيه مصري.
 
مواصفات سيارة هوندا سيتي 2021
 
تقدم سيارة هوندا سيتي 2021 بمحرك رباعى السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 121 حصان عند 6.600 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك من 6 سرعات، كما أنها موفرة للوقود، بمعدل 4.7 لتر من الوقود لقطع 99.17 كم.

مواصفات سيارة هوندا سيتي 2021 المميزة

كما يبلغ طول سيارة هوندا سيتي 2021 4.553 ملم، وعرضها 1.748، وارتفاعها الإجمالى 1.467 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضى 154 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 506 لترا مكعبا ما يجعلها ملائمة للسفر والرحلات.

وسائل الأمان في سيارة هوندا سيتي 2021

وتوجد العديد من وسائل الأمان في سيارة هوندا سيتي 2021 بالسوق المحلي، مثل الوسائد الهوائية الأمامية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإليكترونى لقوة الفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، ونظام الثبات الإلكترونى.

سيارة هوندا سيتي 2021 الرياضية 

وتعمل سيارة هوندا سيتي 2021 بجنوط رياضية قياس 15 بوصة بالفئة الأولى، و16 بوصة للفئة الثانية التى تمتاز كذلك عن الفئة القياسية بمرايا جانبية سوداء ومصد خلفى رياضى ومصابيح LED أمامية ونظام لتغيير السرعات من عجلة القيادة، بكل سهولة.
 
 

أخبار تهمك

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن مواصفات وأسعار هوندا HR-V الجديدة في مصر

سعر ومواصفات سيارة "ديزاير" موديل 2020 في مصر

أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2020 (صور)

ننشر مواصفات وأسعار سيارات شيفروليه الجديدة كابتيفا 2020 في مصر

تعرف على أسعار ومواصفات "بيجو 508" موديل 2020 في مصر

بالصور.. 6 سيارات جديدة في مصر تتراجع أسعارها بنحو 45 ألف جنيه "تعرف عليها"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها