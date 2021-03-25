سعر ومواصفات سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المحلي

سيارة هوندا سيتي 2021، تعتبر أسعار ومواصفات السيارات في السوق المحلية، من أكثر الأمور التي تلقى بحثاً من قبل الراغبين في الاقتناء بهدف الاستعمال أو المتاجرة.





سيارة هوندا سيتي 2021





وتعد سيارة هوندا سيتي 2 021 إحدى السيارات التي تلقى قبولاً في السوق المصري، نظرا للتاريخ العريق للشركة في السوق المصري بالتحديد.





سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المصري





وتتوفر سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المحلي المصري بعدة تجهيزات تختلف باختلاف كل فئة، كما تتراوح أسعارها بين الـ345 ألف جنيه، والـ365.





فئات سيارة هوندا سيتي 2021





وطرحت سيارة هوندا سيتي 2021 في السوق المصرية بفئين من التجهيزات وهما الإكس إل والإل إكس إس، ويعتبر الفارق السعري بينهما ضعيف ولا يتعدى الـ20 ألف حنيه مصري.

مواصفات سيارة هوندا سيتي 2021

تقدم سيارة هوندا سيتي 2021 بمحرك رباعى السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 121 حصان عند 6.600 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك من 6 سرعات، كما أنها موفرة للوقود، بمعدل 4.7 لتر من الوقود لقطع 99.17 كم.





مواصفات سيارة هوندا سيتي 2021 المميزة





كما يبلغ طول سيارة هوندا سيتي 2021 4.553 ملم، وعرضها 1.748، وارتفاعها الإجمالى 1.467 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضى 154 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 506 لترا مكعبا ما يجعلها ملائمة للسفر والرحلات.





وسائل الأمان في سيارة هوندا سيتي 2021





وتوجد العديد من وسائل الأمان في سيارة هوندا سيتي 2021 بالسوق المحلي، مثل الوسائد الهوائية الأمامية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإليكترونى لقوة الفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، ونظام الثبات الإلكترونى.





سيارة هوندا سيتي 2021 الرياضية





وتعمل سيارة هوندا سيتي 2021 بجنوط رياضية قياس 15 بوصة بالفئة الأولى، و16 بوصة للفئة الثانية التى تمتاز كذلك عن الفئة القياسية بمرايا جانبية سوداء ومصد خلفى رياضى ومصابيح LED أمامية ونظام لتغيير السرعات من عجلة القيادة، بكل سهولة.



