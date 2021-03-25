Advertisements

برومو "ملوك الجدعنة" يتخطي النصف مليون مشاهدة في اقل من يوم.. والجمهور علي نار

الخميس 25/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة " للنجمين عمرو سعد ومصطفي شعبان البرومو الدعائى للعمل والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة قنوات mbc وحقق البرومو نصف مليون مشاهدة وذلك بعد أقل من يوم من طرحه وأكد الجمهور أنهم ينتظروا الدويتو بين عمرو سعد ومصطفي شعبان ومتحمسين لعملهما سويا.



وانتهى النجمان عمرو سعد ومصطفي شعبان من تسجيل إحدى الأغنيات الدعائية للمسلسل مؤخرا والتى تحمل اسم "اصحاب بنسيطر" فى أحد الاستديوهات الخاصة ببيروت، والأغنية من المقرر طرحها خلال ايام.


ويواصل نجوم العمل تصوير مشاهده فى مدينة استوديوهات لبنان وخاصة في الحارة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث العمل وانتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث المسلسل ومن المقرر ان يبدأ فى مونتاج الحلقات الاولى خلال ايام بالتزامن مع التصوير.


مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

أخبار تهمك

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها