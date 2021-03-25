المركزي البرازيلى يخفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.6%

قلص البنك المركزي البرازيلي توقعاته للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى عدم اليقين الذي يحيط بالتعافي.





وبحسب التقرير الفصلي للبنك الصادر، اليوم الخميس، يتوقع المركزي البرازيلي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6 بالمائة في العام الجاري، مقارنة مع 3.8 بالمائة في توقعاته السابقة.





وبفعل تداعيات الوباء العالمي، انكمش اقتصاد البرازيل بنحو 4.1 بالمائة في العام الماضي.





وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حذرت من أن بعض اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول الفقيرة معرضة لخطر تراجع معدل النمو الاقتصادي.





وأضاف البنك المركزي البرازيلي أنه يتوقع فائضًا في الحساب الجاري قدره ملياري دولار هذا العام، وهو أول فائض منذ 14 عامًا.