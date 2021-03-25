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الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

الخميس 25/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع منتخب مصر أمام كينيا مساء اليوم الخميس.

وكشفت الفحوصات المبدئية إصابة حمدي بشرخ في الكوع على أن يخضع لأشعة بعد وصوله القاهرة.

ويرى مسئولو الأهلي أن حسام البدري المدير الفني للفريق لم يستبدل اللاعب بعد إصابته حيث استمر مع الملعب ما تسبب في تفاقم الإصابة.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف وتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا، دون النظر للمواجهة الأخير ضد جزر القمر.

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