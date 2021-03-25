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"3 طعنات".. ننشر معاينة النيابة لمقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

الخميس 25/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشف مناظرة نيابة عين شمس الجزئية في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بأحد الشوارع، أن الجثة لأمراة في منتصف الثلاثينات وبها 3 طعنات طعنتين بالصدر الجهة اليمني وطعنة بالقلب مما أدت إلي توقف الأجهزة الحيوية بالجسم ونزيف والوفاة في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة مفادة وجود سيدة مقتولة بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة،

وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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