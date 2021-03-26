باحثة: أزمة كورونا هي أهم ملف بالنسبة لبايدن لهذا السبب

قالت ورانا أبتر الباحثة في الشأن الأمريكي، إن أزمة كورونا هي أهم ملف بالنسبة للرئيس الأمريكي لبايدن، مشيرة إلى أن ملف كورونا هو من أتى ببايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضافت الباحثة في الشأن الأمريكي، في تصريحاتها لقناة "لغد"، أن الأمريكيين أردوا التغيير وعلاج فيروس كورونا فتم انتخاب بايدن على حساب دونالد ترامب، موضحة أن ملف كورونا هو أهم على طاولة الرئيس الأمريكي الآن خلاف الملفات الأخرى لكنه له أهمية قصوى.





وأشارت إلى أن بايدن خلال المؤتمر الصحفي اليوم، ألقى خطابا مكتوبا تحدث فيه عن ملف كورونا، وأعطى له أهمية قصوى بخلال الملفات الأخرى منها ملف الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الجمهوريون يتهمون بشكل يومي عدم تعامل بادين بشكل فعال في ملف الهجرة غير الشرعية.



