Advertisements
باحثة: أزمة كورونا هي أهم ملف بالنسبة لبايدن لهذا السبب
الجمعة 26/مارس/2021 - 12:30 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قالت ورانا أبتر الباحثة في الشأن الأمريكي، إن أزمة كورونا هي أهم ملف بالنسبة للرئيس الأمريكي لبايدن، مشيرة إلى أن ملف كورونا هو من أتى ببايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الباحثة في الشأن الأمريكي، في تصريحاتها لقناة "لغد"، أن الأمريكيين أردوا التغيير وعلاج فيروس كورونا فتم انتخاب بايدن على حساب دونالد ترامب، موضحة أن ملف كورونا هو أهم على طاولة الرئيس الأمريكي الآن خلاف الملفات الأخرى لكنه له أهمية قصوى.
وأشارت إلى أن بايدن خلال المؤتمر الصحفي اليوم، ألقى خطابا مكتوبا تحدث فيه عن ملف كورونا، وأعطى له أهمية قصوى بخلال الملفات الأخرى منها ملف الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الجمهوريون يتهمون بشكل يومي عدم تعامل بادين بشكل فعال في ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت أن بايدن تحدث اليوم عن زيادة الجرعات بالنسبة للقاح كورونا، وبعث برسالة طمأنة للأمريكيين والتعامل في ملف الوباء بشكل جاد.
Advertisements