نجم الزمالك السابق يضع روشتة عودة الفريق مع كارتيرون

وضع هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، روشتة عودة الفريق الأبيض للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بعد فترة التوقف الدولي الحالية.





وصرح يكن في تصريحات صحفية :" لا بديل عن الفوز على مولودية الجزائر، ولذلك فترة التوقف الحالية فرصة ذهبية لكارتيرون، من أجل معرفة الفريق الجزائري بشكل جيد".





وأوضح :"علينا التمسك بالأمل في التأهل إلي ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، لذلك يجب دخول المباراة المقبلة، بكل روح قتالية من أجل تحقيق الإنتصار فقط لا غير".





وأتم :" تعد الفترة الحالية مهمة للغاية للمدرب الفرنسي، من أجل إعادة مسار الفريق للطريق الصحيح، وعلاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الماضية، خاصةً في الشق الهجومي بجانب باقي الخطوط".



