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نجم الزمالك السابق يضع روشتة عودة الفريق مع كارتيرون

الخميس 25/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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وضع هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، روشتة عودة الفريق الأبيض للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وصرح يكن في تصريحات صحفية :" لا بديل عن الفوز على مولودية الجزائر، ولذلك فترة التوقف الحالية فرصة ذهبية لكارتيرون، من أجل معرفة الفريق الجزائري بشكل جيد".

وأوضح :"علينا التمسك بالأمل في التأهل إلي ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، لذلك يجب دخول المباراة المقبلة، بكل روح قتالية من أجل تحقيق الإنتصار فقط لا غير".

وأتم :" تعد الفترة الحالية مهمة للغاية للمدرب الفرنسي، من أجل إعادة مسار الفريق للطريق الصحيح، وعلاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الماضية، خاصةً في الشق الهجومي بجانب باقي الخطوط".

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