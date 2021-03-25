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نجم الزمالك السابق يضع روشتة عودة الفريق مع كارتيرون
الخميس 25/مارس/2021 - 11:05 م
محمد سامي
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وضع هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، روشتة عودة الفريق الأبيض للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بعد فترة التوقف الدولي الحالية.
وصرح يكن في تصريحات صحفية :" لا بديل عن الفوز على مولودية الجزائر، ولذلك فترة التوقف الحالية فرصة ذهبية لكارتيرون، من أجل معرفة الفريق الجزائري بشكل جيد".
وأوضح :"علينا التمسك بالأمل في التأهل إلي ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، لذلك يجب دخول المباراة المقبلة، بكل روح قتالية من أجل تحقيق الإنتصار فقط لا غير".
وأتم :" تعد الفترة الحالية مهمة للغاية للمدرب الفرنسي، من أجل إعادة مسار الفريق للطريق الصحيح، وعلاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الماضية، خاصةً في الشق الهجومي بجانب باقي الخطوط".
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