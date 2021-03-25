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بنفيكا يكشف حقيقة تعاقده مع دييجو كوستا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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نفى بنفيكا اليوم الخميس تقارير إعلامية عن اقترابه من ضم دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق.

لكن بنفيكا قام بخطوة غير معتادة عندما نفى تلك التقارير في بيان للنادي اليوم.

وقال "ينفي نادي بنفيكا إجراء أي مفاوضات للتعاقد مع المهاجم دييغو كوستا. يؤكد النادي أن جميع عناصره يركزون حالياً على المباريات المتبقية هذا الموسم في الدوري ونهائي كأس البرتغال".

وانتهت فترة كوستا الثانية مع أتلتيكو بالانفصال بالتراضي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأعلن النادي أن كوستا رحل "لأسباب شخصية".

وساعد الدولي الإسباني المولود في البرازيل أتلتيكو في التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013-2014 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ليفوز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز بين 2014 و2017.

وعاد المهاجم إلى العاصمة الإسبانية في يناير كانون الثاني 2018، بعد خلافات مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق لكنه تعثر في فترته الثانية لكثرة الإصابات.

وشارك كوستا أساسيا في 43 مباراة في الدوري الإسباني خلال ثلاث سنوات بعد عودته لأتليتيكو وسجل 12 هدفاً، وتقلصت فرصه مع الفريق بعد التعاقد مع جواو فيلكس ولويس سواريز.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي متأخراً بفارق 13 نقطة عن سبورتنج المتصدر، وسيلتقي مع براجا في نهائي كأس البرتغال في 23 مايو (آيار).

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