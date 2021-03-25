مصلحة الضرائب تكشف الموعد الأخير لتقديم الإقرارات الضريبية إلكتروينا





تصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الخميس الموافق الـ25 من مارس 2021، ريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب افعلان عن الموعد الأخير لتقديم الإقرارات الضريبية.





مصلحة الضرائب





ومن جانبه، دعا ؤئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين، إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.





مصلحة الضرائب تحدد الموعد الأخير





وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لا توجد لدى المصلحة نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد.





عقوبات مصلحة الضرائب





وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المخالفين سيتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، وأنه حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا.





التأخر على مصلحة الضرائب





وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.





مزايا قدمتها مصلحة الضرائب





ووفرت مصلحة الضرائب كافة وسائل الدعم الفنى للممولين، عبر مبادرة توفير سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.





فرق الدعم الفني في مصلحة الضرائب





كما أتاحت مصلحة الضرائب المصرية تواجد فرق للدعم الفنى المجانى، فى (227) مأمورية، و29 فرع للحاسب الآلى، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم.





مصلحة الضرائب والممولين





وناشدت مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا.



