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نائب محافظ التدريب التقني والمهني المساعد يتفقد منشآت التدريب بمنطقة نجران

الخميس 25/مارس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد المهندس محمد عبدالكريم أبا حسين ، اليوم، المنشآت التدريبية بمنطقة نجران لمتابعة سير العملية التدريبية والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وشملت الجولة التفقدية زيارة الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة ومحافظاتها، إلى جانب عقد اجتماعات بقادة المنشآت التدريبية، والالتقاء بأعضاء هيئة التدريب من المدربين والمدربات، ولقاء مع المتدربين والمتدربات للوقوف على جودة التدريب.


وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران، سعيد بن أحمد آل جبار أن الزيارة تأتي امتداداً لزيارات قيادات التدريب التقني والمهني للمنطقة وتهدف إلى متابعة سير العمل ومؤشرات خطط الإنجاز بالجودة المطلوبة، وكذلك مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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