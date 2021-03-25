نجم ريال مدريد على رادار ليفربول

يرغب نادي ليفربول إلى تدعيم خطوط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وقالت صحيفة "ذا صن"، فإن ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، كان من الأسماء المرشحة للانضمام إلى ليفربول في الميركاتو الشتوي الماضي.





وأكدت أن ليفربول قد تعاقد في النهاية مع بن ديفيز، بالإضافة إلى أوزان كاباك على سبيل الإعارة من شالكه.





وتابعت الصحيفة في تقريرها أن ليفربول لا يزال يبحث عن ضم مدافع جديد في الصيف، واسم ناتشو لا يزال مطروحًا لدى الريدز.



