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تعرف على أخر تطورات انتكاسة نجم برشلونة
الجمعة 26/مارس/2021 - 12:00 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تعرض لضربة موجعة بسبب نجمه الإسباني أنسو فاتي الذي لم يتعافى بعد من إصابته في الركبة ومن الممكن أن ينتهي موسمه.
وأفادت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية بأن الغضروف المفصلي لفاتي لم يلتئم مما قد يجبره على الخضوع لجراحة جديدة وينتهي موسمه سواء مع النادي الكتالوني أو المنتخب الإسباني الذي اختار اللعب له في اليورو أو الأولمبياد.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن فاتي كان قد تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى يوم 7 نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية أجراها له الدكتور رامون كوجات وتوقع أن يغيب لمدة 4 أشهر.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه مرت فترة على عودة فاتي لكنه لا زال بعيدًا عن الظهور وخلال الأسابيع الماضية ظهرت بعض التقارير حول خضوعه لعملية جراحية لكنه أمر تم نفيه.
ولفتت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة أصدر بيانًا في شهر يناير الماضي يؤكد أن فاتي خضع لعلاج بيولوجي من قبل الطبيب كوجات وأن تطور إصابته يتبع مسارًا مُرضيًا للغاية.
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