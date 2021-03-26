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بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة النادي الزمالك نهاية الموسم الحالي،  وذلك بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة المدرب الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، وصعوبة حصولهم على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة.

يأتي الدولي التونسي حمزة المثلوثي في مقدمة المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم الجديد، في ظل عدم اقتناع المدرب الفرنسي بالإمكانيات الفنية للاعب، ويفضل عليه حازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد.

استقر باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة أيضًا على رحيل الحارس محمد عواد حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بشكل نهائي، في ظل الاعتماد على زميليه محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبوجبل لحراسة عرين القلعة البيضاء.

قد تشهد قائمة الراحلين عن الزمالك أيضًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، اللاعب محمود عبد العزيز زيزو والذي لا يزال بعيدًا عن المشاركة في المباريات رغم تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي والتي أبعدته عن الملاعب أشهر طويلة.

المدرب الفرنسي غير مقتنع بالمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والمنتقل للفريق من نادي المقاولون العرب وقد يطلب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ولم يحسم الزمالك موقف الثلاثي فرجاني ساسي والذي لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن، وكذلك طارق حامد والذي يحظى باهتمام بعض الأندية الخليجية التي ترغب في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، وكذلك أحمد سيد زيزو والذي ارتبط بالرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

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