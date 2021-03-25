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طرح برومو مسلسل "نجيب زاهى زركش" لـ يحيى الفخراني

الخميس 25/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "نجيب زاهى زركش"، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".




مسلسل "نجيب زاهى زركش" من بطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.



ويبدأ المخرج شادى الفخرانى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسل "نجيب زاهى زركش" استعدادًا للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى أيام قليلة ويودع فريق العمل البلاتوه، ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده الأخيرة فى العديد من الديكورات، ويجسد الفخرانى دورًا مهمًا وجديدًا عليه بخلاف ما ظهر به من قبل.

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