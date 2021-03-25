الإمارات تطالب بتحرك دولي تجاه هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية









حثت الإمارات المجتمع الدولي على أن " يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف الهجمات "الحوثية المتكررة " التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، موضحه " أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





وذكرت الخارجية الإماراتية- في بيان مساء اليوم الخميس-:"دولة الإمارات تعرب "عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم، من خلال طائرات مفخخة، اعترضتهما قوات التحالف، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.





وأضافت:"إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".





وأكدت الخارجية أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".





كما أكدت أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن فى وقت سابق من اليوم، تدمير سادس طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة نجران بالسعودية.





وأعلن التحالف سقوط صاروخ باليستي بمحافظة الجوف بعد إطلاقه من صنعاء، وقبلها بدقائق أعلن التحالف تدمير طائرة بدون طيار أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط غرب المملكة، كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل بساعات اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.





وذكر التحالف العربي- في بيان مساء اليوم الخميس- أنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.