Advertisements

الإمارات تطالب بتحرك دولي تجاه هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
Advertisements


حثت الإمارات المجتمع الدولي على أن " يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف الهجمات "الحوثية المتكررة " التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، موضحه " أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الخارجية الإماراتية- في بيان مساء اليوم الخميس-:"دولة الإمارات تعرب "عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم، من خلال طائرات مفخخة، اعترضتهما قوات التحالف، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت:"إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأكدت الخارجية أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

كما أكدت أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن فى وقت سابق من اليوم، تدمير سادس طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة نجران بالسعودية.

وأعلن التحالف سقوط صاروخ باليستي بمحافظة الجوف بعد إطلاقه من صنعاء، وقبلها بدقائق أعلن التحالف تدمير طائرة بدون طيار أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط غرب المملكة، كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل بساعات اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.

وذكر التحالف العربي- في بيان مساء اليوم الخميس- أنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوات تصعيدية من نقابة الإعلاميين ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأشعة تحدد مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

10:05 م

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها