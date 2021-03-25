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يوسف الحسيني: قناة السويس تعاملت مع جنوح السفينة على قدر عال من الاحترافية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على جنوح سفينة قناة السويس، قائلًا: "ليست الحادثة الاولى، هذا الحادث حصل في قناة بنما عشرات المرات".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن تعامل هيئة قناة السويس مع هذا الحادث ومحاولة تعويم السفينة كان على قدر عال من الاحترافية، معقبًا: " ما ينفعش نقول ان قناة السويس اللي عمرها أكثر من 150 مسنة، مش عارفة تتعامل مع هذا الحادث أزاي"

ولفت إلى ان هناك الكثير من الشركات الدولية أشادت بالاجراءات التي قامت بها مصر للتعامل مع هذا الحادث، معقبًا: " الإشادات الدولية هامة لخرس بعض الألسنة التي تتحدث بدون علم في هذه الواقعة".

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