محلل: الإدارة الأمريكية الجديدة تتعامل مع تركيا بشكل مختلف عن سابقتها (فيديو)

قال السيد زاهي علاوي الكاتب والمحلل السياسي، إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، تتعامل مع تركيا بشكل مختلف عن سابقتها، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي اختلف الآن في التعامل مع أنقرة وتغيرت لغة التهديد إلى لغة التقارب خاصة بين مصر وتركيا كذلك اليونان.



وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن تركيا الآن تحت المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي، واختلف لغة الحوار الآن من التهديد إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الأزمات، مشيرا إلى أهمية ملفات عديدة منها ملف حقوق الإنسان والتقارب بين مصر واليونان وأنقرة ووضعها تحت المراقبة وعدم فرض العقوبات وتنفيذها.



وأشار المحلل السياسي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قدومه إلى البيت الأبيض وهو يعمل على وضع إطار إستراتيجي في تكوين تحالف أوروبي للعمل من جديد وبناء علاقات جديدة وكسب الأطراف الأوروبية في الصراع مع روسيا والصين.



كما أكد المحلل السياسي، أن العمل في البيت الأبيض الآن ليس مجرد شعارات، موضحا أن الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن تعمل على كسب ود الأوروبيين للتحالف ضد ما وصفته بالخطر وهو التقارب الصيني الروسي والتصدي له.



