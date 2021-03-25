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البورصة الأمريكية تنهى التعاملات على ارتفاع

الخميس 25/مارس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليصعد "داو جونز" بنحو 200 نقطة، مع التفاؤل بشأن الاقتصاد.

وكانت "وول ستريت" تعرضت لخسائر ملحوظة في التعاملات المبكرة بفعل قطاع التكنولوجيا، قبل أن تدفع الأسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، مثل أسهم شركات الطيران، البورصة الأمريكية للارتفاع.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المساعدة المالية القوية من الكونجرس جنبًا إلى جنب مع توزيع اللقاح المتسارع سمحت للاقتصاد الأمريكي بالتعافي بشكل أسرع من المتوقع.

وأضاف باول: "في مرحلة ما، سيسمح ذلك للبنك المركزي بسحب المساعدات التي قدمها للاقتصاد لكن ليس هذا الوقت المناسب لذلك".

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في أكثر من عام خلال الأسبوع الماضي، كما نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.3 بالمائة في الربع الأخير من 2020.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة، ما يعادل 199.4 نقطة، إلى مستوى 32619.4 نقطة.

وارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 3909.5 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 12977.6 نقطة.

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