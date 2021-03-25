محمد منير يتصدر تريند جوجل عقب إعلان تشجيعه الأهلي

تصدر محمد منير "الكينج" ريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، بعدما أعلن منذ أيام قليلة تشجيعه للأهلي وأرسل للاعبين رسائل تعبر عن حبه لهم.





أزمة محمد منير





تعرض محمد منير إلى هجوم كبير من قبل مشجعي نادي الزمالك، ولاسيما أنه يعد أحد أكبر مشجعي الفريق الأبيض، ما سبب لهم صدمة كبيرة.





محمد منير يفاجئ جمهور الزمالك





وفاجأ محمد منير جماهير "الملكي" برده على النجمة إسعاد يونس خلال استضافته في برنامجها "صاحبة الجلالة، بـ"كنت بشجع الزمالك"، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.





محمد منير أهلاوي





وأكد محمد منير للإعلامية الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، على أنه يحب لاعيبة الأهلي، لتنهال عليه التعليقات السلبية، التي تقلل من قيمته الفنية الكبيرة.





محمد منير يثير الجدل





وأثار محمد منير جدلاً كبيراً خاصة في الأوساط الرياضية، حيث لقى تأييدا وحبا من قبل إعلاميي ومحبي الأهلي، وعلى النقيض واجه مشاكلاً كبيرة مع الفارس الأبيض وجمهوره.





محمد منير يختار الأهلي





ودخل محمد منير إلى مرحلة جديدة، عقب إعلانه عن حبه للأهلي، بعدما دعا الجماهير المصرية بالدعاء للأهلي في مباراته الشهيرة والكبيرة أمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.





تغريدة محمد منير





كما نشر الكينج محمد منير صورا له وهو يوقع على تي شيرت النادي الأهلي، وذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، قال فيها: "إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية".



