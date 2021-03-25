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السماح للبنوك الأمريكية بتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم حتى نهاية يونيو

الخميس 25/مارس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك ستكون قادرة على البدء في توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم هذا العام، لكن ليس قبل نهاية يونيو وشريطة اجتياز الجولة الحالية من اختبارات التحمل.

وقال نائب رئيس الفيدرالي "راندال كوارلز" في بيان، اليوم الخميس: "يواصل النظام المصرفي كونه مصدر قوة والعودة إلى إطار عملنا الطبيعي بعد اختبار التحمل هذا العام سيحافظ على هذه القوة".

ويعني قرار الفيدرالي أن أكبر المؤسسات المالية ستكون قادرة على البدء في تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم ودفع أرباح أكبر، حيث كانت قدرتهم محدودة على القيام بالأمرين على مدار العام الماضي تقريبًا كإجراء احترازي خلال جائحة كورونا.

ورفع القيود ينطبق فقط على البنوك التي تحافظ على مستويات رأس مال مناسبة، ونجحت في اختبار التحمل.

أي بنك لا يصل إلى الهدف سيُعاد فرض قيود عصر الوباء حتى 30 سبتمبر، وستواجه البنوك التي لا تزال غير قادرة على تلبية مستويات رأس المال المطلوبة قيودًا أكثر صرامة.

ويعتبر القطاع المالي أحد رواد سوق الأسهم هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 14.7 بالمائة حتى الآن.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من قول وزيرة الخزانة "جانيت يلين" إنها ترى أن البنوك الأمريكية تبدو قادرة بما يكفي للسماح لها باستئناف توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء.

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