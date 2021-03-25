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أجهزة الأمن تداهم كيان تعليمي غير مرخص بالدقهلية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" مقره بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية وإتخاذه وكراَ لممارسة نشاطها الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكــــنت من خــلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها وضبطها وعثر بحوزتها على (مجموعة من الشهادات بأسماء عدة أشخاص منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها مزورة بالكامل – مجموعة من الشهادات بأسماء عدة أشخاص منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة مزورة بالكامل – مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات – 32 كارنية بأسماء أشخاص مختلفة – 23 كتاب خاص بالمواد العلمية التى تدرس بالأكاديمية المشار إليها – مجموعة من ملفات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور ضوئية من مستندات خاصة بالدارسين – 8 دفاتر إيصالات إستلام نقدية– 2 لوحة إعلانية مدون عليها إسم الأكاديمية المشار إليها بها أرقام الهواتف.

بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية بإسمها – 2 جهاز حاسب آلى وطابعة بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية) وبمواجهتها أقرت بممارسة نشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

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