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تفاصيل الأيام الأخيرة للراحل يوسف شعبان وآخر كلماته

الخميس 25/مارس/2021 - 11:28 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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عاد النجم الكبير يوسف شعبان للواجهة مجددا حيث تصدر تريند جوجل، عقب الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن آخر أيام حياته وكلماته الأخيرة.

يوسف شعبان مطلوب على جوجل

وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن النجم يوسف شعبان الذي تصدر جوجل، عقب تصريحات الفنانة دلال عبدالعزيز الي عاصرت آخر أيامه في التصوير.

يوسف شعبان ودلال عبدالعزيز

واشترك النجم الراحل يوسف شعبان في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي يعد آخر أعماله، حيث التقى بالنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

آخر كلمات يوسف شعبان

وقالت النجمة دلال عبدالعزيز إن يوسف شعبان كان لديه شعور بأنه لن يكمل تصوير العمل، وسألها: "تفكري هقدر أكمل تصوير المشاهد بتاعتي".

مشاهد يوسف شعبان

وأشار دلال إلى أن مشاهد الحارة الشعبية المصرية جمعت بينها وبين الراحل يوسف شعبان، حيث إنهما يلعبان شخصيات تنتمى إلى الحارة المصرية، والحياة الشعبية.

ظهور يوسف شعبان في البرومو

وظهر النجم القدير يوسف شعبان في برومو مسلسل "ملوك الجدعنة" الرسمي، الذي طرح اليوم الخميس، وهو آخر ظهور له على الشاشة.

آخر أعمال النجم يوسف شعبان

يُذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي شارك في الراحل يوسف شعبان يقوم ببطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز.

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