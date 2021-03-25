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العاصمة في 24 ساعة: تحرير 25 محضر عدم إرتداء كمامة بباب الشعرية وضبط مالك عقار بالخليفة

الخميس 25/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الخميس:

- حي باب الشعرية

شنت الأجهزة التنفيذية لحي باب الشعرية العديد من الحملات على المحالات والمواطنين في الشارع، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المواطنين، حيث أسفرت عن تحرير 25 محضر عدم إتداء الكمامة، وغلق وتشميع مخزن ومخبز لعدم إدارتهم بدون ترخيص.

- حي الخليفة

تم ايقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الخارطة وتم القبض على صاحب العقار، ومصادرة الونش بالكامل، كما تم مصادرة خلاطة من حارة عنبر متفرع من محمد مرسي بالإمام الشافعي، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالحي من مصادرة 35 كيلو لحوم فاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ صلاحية.

- حي الشرابية

شنت إدارة الطب البيطري بحي الشرابية، من عمل حملة على المحلات والمجازر لمراجعة الإغذية المقدمة للمواطنين، وأسفرت عن عمل عدد٣محاضر اشغال وعدد ٣محضر تموين وعدد ١ محضر صحة.

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