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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم  الجمعة 26-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 874.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 765جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 655.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6120 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات، لكنهما تحولا للارتفاع.

وتأثر المعدن سلباً مع ارتاع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 4 أشهر عقب بيانات اقتصادية.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ بداية الوباء.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1725.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1727.31 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 92.85.

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