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هاجر سعد الدين: إذاعة القرآن الكريم عبارة عن جامعة أزهر أخرى

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:05 ص
هاجر سعد الدين
هاجر سعد الدين
كساب أحمد
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قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، على مرور 57 عامًا على انطلاق إذاعة القرآن الكريم، قائلة: "الإذاعة شكلت عقل ووجدان المجتمع"

وتابعت "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الإذاعة أهتمت بإعداد برامج تقديم الحضارة الإسلامية التي لها تأثير ومرود قوي على كافة الحضارات، لافتة إلى أن الإذاعة تدقق وتمحص في كل ما تقدمة في إطار العمل على إثراء ثقافة المجتمع.

ولفتت إلى أن الإذاعة عملت على توضيح وسطية الإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، من خلال أحد البرامج الناطقة باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن الإذاعة عبارة عن جامعة مسموعة، معقبة:" إذاعة القرآن الكريم عبارة عن جامعة أزهر اخرى "

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