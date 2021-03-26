هاجر سعد الدين: إذاعة القرآن الكريم عبارة عن جامعة أزهر أخرى

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، على مرور 57 عامًا على انطلاق إذاعة القرآن الكريم، قائلة: "الإذاعة شكلت عقل ووجدان المجتمع"





وتابعت "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الإذاعة أهتمت بإعداد برامج تقديم الحضارة الإسلامية التي لها تأثير ومرود قوي على كافة الحضارات، لافتة إلى أن الإذاعة تدقق وتمحص في كل ما تقدمة في إطار العمل على إثراء ثقافة المجتمع.



