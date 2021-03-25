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مكافأة ضخمة في انتظار البدري.. تعرف على التفاصيل

الخميس 25/مارس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، للحصول على مكافأة مالية ضخمة بعدما نجح في قيادة الفراعنة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا، المقررة العام المقبل في الكاميرون.

وأكد مصدر مقرب لاتحاد الكرة، أن البدري سيحصل على مكافأة قيمتها 400 ألف جنيه تقريبا، وفق لائحة المنتخب، وليس بنود التعاقد مع اتحاد الكرة، والتي تنص على أن يحصل الجهاز الفني واللاعبون عند التأهل على مجموع المكافآت التي حصلوا عليها في التصفيات، لكن المدير الفني يحصل على ضعف مكافأة اللاعيبن.

وأضاف المصدر أن تعاقد البدري لا يتضمن مكافأة نصف مليون جنيه عند الصعود لأمم إفريقيا، موضحا أنه ينص على رحيل الجهاز الفني في 3 حالات، وهي عدم الصعود لأمم افريقيا وعدم الفوز بالبطولة وعدم التأهل لكأس العالم.

يذكر أن منتخبنا قد  تأهل رسميا لكأس الأمم بعد التعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الخامسة للتصفيات، والتي تختتم بمواجهة جزر القمر يوم الإثنين المقبل، ويتساوى منتخب مصر مع جزر القمر في النقاط، حيث يملك كل منهما 9 نقاط

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