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مدير عام الكهرباء بمحطة غرب أسيوط: ما حدث إنجاز بكل المقاييس "حلم واتحقق" (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال محمد سيد، مدير عام الكهرباء في محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، إن محطة الكهرباء تعد إنجاز بكل المقاييس.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن محطة كهرباء غرب أسيوط أن الصيف كان في السابق معاناة ففي رمضان عام 2013 و2014، كان حجم الانقطاعات في الكهرباء كبير للغاية.

وأشار مدير عام الكهرباء في محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، إلى أن من عجز 6 آلاف ميجا في شبكة الكهرباء في الصعيد، وأصبح الآن هناك فائضًا، وهو شيء لم يكن يخطر ببال مهندس، فأكبر حلم كان تحسين الوضع عند القيم الطبيعية وليس تحقيق الفائض.

وكشف مدير عام الكهرباء في محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، أن جهود الحكومة توحدت حتى يتم حل أزمة الكهرباء من أجل تحقيق فائضًا بشبكة كهربائية بنفس المقاييس العالمية.

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