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رئيس الشئون الإسلامية في البرازيل لـ الفجر" : بث مباشر يوميا في رمضان

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:45 ص
خالد تقي الدين
خالد تقي الدين
محمود الجلاد
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قال الشيخ خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البرازيل، إن المجلس قرر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعمل بث يومي لجميع مشايخ وعلماء المجلس باللغتين العربية والبرتغالية طوال شهر رمضان.

وأوضح تقي الدين في تصريحات لـ "الفجر" أن هناك مواضيع مدروسة بعناية من قبل لجنة من علماء المجلس تتضمن الفقة والسيرة والأخلاق والمعاملات، وندوات أسبوعية تتضمن أهم المواضيع التي تخص هموم الجالية المسلمة.

وكانت قد اجتمعت الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل لانتخاب هيئة إدارية جديدة للدورة 2021-2025م.

وشارك في الاجتماع ٣١ عضوا من أصل 48 عضوا من أعضاء المجلس، حيث ناقشوا مجموعة من الأمور المتصلة بواقع ومستقبل المجلس، وتعاهد الجميع على العمل للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، محافظين على أمن وسلامة المجتمع البرازيلي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنه تم انتخاب الهيئة الإدارية والمجلس المالي للفترة، حيث تقدمت لائحتين لرئاسة المجلس وبعد الاقتراع المباشر العلني من كامل الأعضاء فقد فازت اللائحة التي تقدم بها الشيخ خالد رزق تقي الدين بأصوات 26 عضوا، ليصبح رئيسا للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل.

وفي كلمته شكر الشيخ خالد تقي الدين جميع أعضاء المجلس على ثقتهم، وأخبرهم أنه سيكون خادما للجميع حتى يتم تحقيق جميع أهداف المجلس في الدعوة والتعريف بالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والوقوف سدا مانعا أمام الأفكار أو التفسيرات التي تتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة ومنابعه الصافية.

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