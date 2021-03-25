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إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
تصوير: عبير أحمد
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أحيت المطربة إيمان عبد الغني أولي فقرات حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والشاعر الكبير جمال بخيت، وذلك ضمن خطط الأحتفاء برموز القوى الناعمة بدار الأوبرا المصرية.



وقدمت إيمان خلال الحفل أغنيتان بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي وهما "يا طيب، شنطة سفر"، وسط تفاعل من جميع الحضور.

 

وقد كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار الكبير محمد على سليمان، والشاعر الكبير جمال بخيت، وذلك خلال الحفل الذى نظمته اليوم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح الكبير، والذي سوف تحيه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بمشاركة النجوم على الحجار، أحمد الحجار، أحمد سعد، مى فاروق، إيمان عبد الغنى. وتغيب الموسيقار الكبير محمد علي سليمان عن حفل التكريم لظروف صحية منعته من الحضور، وتسلم عنه التكريم المطرب الكبير على الحجار.



يذكر ان الموسيقار محمد على سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية درس في كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبدالحليم، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت الحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الاغاني الوطنية

أما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي، على باب الله، أهل المغنى وغيرها

إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا
إيمان عبدالغني تشعل حفل تكريم عمالقة الفن الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بالاوبرا

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