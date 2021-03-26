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عبد الناصر معروف: إنتاج محطة كهرباء غرب أسيوط يقترب من قوة السد العالي (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال عبد الناصر معروف، رئيس قطاع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، إن تلك المحطة تعد إنجازًا كبيرًا، ويقترب إنتاجها من إنتاج السد العالي الذي يبلغ 2100 ميجاوات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر شهدت فترة انقطاع في الكهرباء في عام 2014، واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا أن الصيف المقبل لعام الأزمة دون انقطاعات كهرباء كان قرارًا صعبًا، لا سيما أن إنشاء محطة كهربائية في وزارة الكهربائية تستلزم عدة إجراءات مثل الإعلان عن مناقصة في البداية واستكمال عدد من الإجراءات، التي تصل إلى فترة العامين حتى يتم البدء ثم تصل فترة العمل لمدة 3 سنوات حتى يتم الانتهاء منها.

وكشف عبد الناصر معروف، رئيس قطاع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، أنه تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وعدد من الشركات العالمية المتاح لديها وحدات يتم تركيبها داخل محطات الكهرباء التي يتم إنشاؤها.

وقال رئيس قطاع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة، إن نصيب الصعيد من الكهرباء 3600 ميجاوات، موضحا أن طاقة محطة توليد كهرباء غرب أسيوط المركبة في المرحلة الأولى تبلغ 1500 ميجا.

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