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أذربيجان: روسيا تساهم في تطهير حقول الألغام بإقليم قره باخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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بدأ وفد خبراء من وزارة الطوارئ الروسية عمله في أذرييجان لدعم جهودها في إزالة المفرقعات وتطهير حقول الألغام، التي خلفتها القوات الأرمينية في إقليم ناجورنو قره باغ.


كان إقليم ناجورونو قره باغ المتنازع عليه في السيادة عليه بين أرمينيا التي كانت تحتله وأذربيجان التي استعادته في العام الماضي، بعد قتال استمر 44 يوما بقوة السلاح بعد قتال نشب في آواخر سبتمبر وحتى مطلع نوفمبر من العام الماضى.

ويبلغ قوام طاقم إزالة الإلغام الروسى 25 خبيرًا وتستمر مهمة عملها على الاراضى الاذربيجانية لمدة 3 أشهر.

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