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حسام البدري يكشف سبب تذبذب مستوى منتخب مصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:01 ص
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
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قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر إن الفريق واجه بعض الصعوبات قبل مباراة كينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2022، وعلى رأسها حالة الإجهاد التى ضربت اللاعبين وعدم مشاركة جميع اللاعبين فى التدريبات قبل السفر إلى كينيا.

تابع أن لاعبى الأهلى والزمال  وبيراميدز يعانون من الاجهاد وضغط المباريات وهو ما أثر على مستواهم مع المنتخب، مضيفا أن نقص الأكسجين ايضا أثر سلبا على مستوى الفريق ككل.

وأوضح أنه لا يبحث عن أي مبررات ولكنه يتحدث بواقعية رغم من تاكيده علي انه كان يتمني الفوز في مباراة كينيا.

وأكمل المدير الفني ان عامل الوقت لم يتيح له فرصة بالتجمع لفترات كبيرة مشيرا إلي انه النني وتريزيجيه شاركا في المران الصباحي قبل سفر الفريق واحمد حجازي شارك في مران واحد.

أضاف أن الهدف تحقق فى مباراة اليوم وهو تحقيق نتيجة ايجابية والتأهل لأمم افريقيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ على الفوز التفكير فى مباراة جزر القمر المقبلة.

مشيرا الي أن تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة سيشهد بعض التغييرات لمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب.

وبسؤاله عن عدم مشاركة النني قال آن هذا أشياء خاصة بالفريق ومن الوارد مشاركته في المباراة المقبلة 

وأضاف ان المنتخب في احتياج الي دمج عناصر جديدة وسيعمل علي تحقيق هذا الامر في الوقت المناسب مشيرا الي ان هناك اشياء تحتاج الي تطوير وهو ما سيحرص عليه بمعاونه جهازه الفني

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