أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)

أحيا الفنان أحمد الحجار احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.





وأقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير، حيث قدم أحمد الحجار أغنيتين هما: عود، وبحبك.