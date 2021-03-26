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أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
تصوير: عبير أحمد
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أحيا الفنان أحمد الحجار احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير، حيث قدم أحمد الحجار أغنيتين هما: عود، وبحبك.

وكرمت  وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال الاحتفالية، كلا من الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والشاعر جمال بخيت.
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)
أحمد الحجار يتألق في حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا (صور)

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