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خبير سياسي يكشف دلالة زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:46 ص
طارق فهمي
طارق فهمي
أمنية فوزي
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علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، على زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمصر، قائلًا إن الزيارة لها دلالة إقليمية بأن مصر حاضرة بدورها مع الجانب الليبي.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تدعم استقرار الأوضاع والأمن في ليبيا، وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية بها.

وتابع: "حينما تستقر الأوضاع في ليبيا سيكون لدى مصر دور بارز في إعادة الإعمار".

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