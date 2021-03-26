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علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
تصوير: عبير أحمد
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اختتم علي الحجار احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

واقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير، حيث قدم الحجار أغنيات  "الأحلام، دعوتي في الفجر، خف في المشي دوسك، أنا كنت عيدك، ومن حقي أحلم، بنت وولد.

كما قدم "في الغيط صبي وصبية، مين فكرك بينا، عم بطاطا، لما ربنا يحبك، وبحبك وانطلق العصفور، إزاي تكوني إنت، وهمي ياخطاوينا".

كما شاركت الفنانة مي فاروق، في حفل الختام حيث قدمت العديد من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور. 

علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا
علي الحجار ومي فاروق يختتمان حفل دار الأوبرا

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