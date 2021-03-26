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أحمد ناجى: جنش يستحق الفرصة أمام جزر القمر

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:31 ص
جنش
جنش
محمد جمال
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تعادل منتخب مصر الأول أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة أن الثلاثى محمد الشناوى حارس الاهلى و محمد أبو جبل حارس الزمالك و الهانى سليمان حارس سموحة يستحق التواجد فى قائمة منتخب مصر خلال الفترة الحالية ولكن جاء الاختيار من قبل الجهاز الفنى للفراعنة وأن ضم شريف اكرامى حارس بيراميدز بسبب الخبرة الكبيرة التى يمتلكها فى المباريات.

وأوضح أحمد ناجى خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين انه يرشح تواجد محمود جنش لقيادة حراسة مرمى منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام جزر القمر .

وأشار أحمد ناجى إلى أن الثنائى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش و عامر عامر حارس مرمى سيراميكا لم يقدموا الاداء الجيد خلال الفترة الاخيرة .

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