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"طلعت عبدالسلام": الإيرادات الضريبية تمثل 75% من إيرادات الدولة

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:14 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
أمنية فوزي
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قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن القانون هو من يحدد فترة الإقرارات الضريبية وليس مصلحة الضرائب.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشركات مستمر حتى نهاية إبريل.

وأشار إلى أن الأربعاء المقبل هو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل 75% من إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن العام الحالي يستهدف زيادة 15% في إيردات الإقرارات الضريبية.

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