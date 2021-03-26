"طلعت عبدالسلام": الإيرادات الضريبية تمثل 75% من إيرادات الدولة

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن القانون هو من يحدد فترة الإقرارات الضريبية وليس مصلحة الضرائب.





وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشركات مستمر حتى نهاية إبريل.



