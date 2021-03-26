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إنجلترا تقسو على سان مارينو بخماسية في تصفيات المونديال

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:31 ص
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
وكالات
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حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فوزا ساحقا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 على سان مارينو في افتتاح مسيرة الفريقين بالمجموعة التاسعة من التصفيات ، والتي شهدت أيضا تعادل المجر مع بولندا 3 - 3 وفوز ألبانيا على مضيفتها أندورا 1 - صفر.

على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن ، استعرض المنتخب الإنجليزي قوته وحسم المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها جيمس وارد ودومينيك كالفيرت ليوين ورحيم ستيرلنج في الدقائق 14 و21 و31 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف ليوين الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 53 قبل أن يختتم أولي واتكينز التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 .

وبهذا ، تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة مبكرا بفارق الأهداف فقط أمام منتخب ألبانيا.

وانتزع روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني لكرة القدم تعادلا ثمينا 3 - 3 لمنتخب بلاده بولندا مع مضيفه المجري على استاد "بوشكاش آرينا" بالعاصمة بودابست.

وأنهى المنتخب المجري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رونالد سالاي في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني ، أضاف زميله آدم شالاي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 ، وردالمنتخب البولندي بهدفين متتاليين سجلهما كريستوف بيونتيك وكاميل جوزوياك في الدقيقتين 60 و61 .

وأعاد ويلي أوريان التقدم للمجر في الدقيقة 78 ، ولكن ليفاندوفسكي سجل هدف التعادل الثمين 3 - 3 لبولندا في الدقيقة 83 .

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة ، فاز المنتخب الألباني على مضيفه منتخب أندورا بهدف نظيف سجله إرمير لينغاني في الدقيقة 41 .

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