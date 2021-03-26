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أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظات الدقهلية ودمياط والبحيرة (إنفوجراف)

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:12 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

من ضمن الـ138 مركز ووحدة ومستشفى على مستوى الجمهورية، تم تخصيص عدة بمراكز بالمحافظات الاتية (الدقهلية ودمياط والبحيرة)، كالتالي:
- 7 مراكز بمحافظة الدقهلية
1- مستشفى السنبلاوين العام
2- مستشفى ميت غمر المركزي
3- مستشفى بلقاس المركزي
4- مستشفى دكرنس العام
5- المركز الحضري بالمنزلة
6- مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا
7- مستشفى منصورة الدولى

- مركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط:
- مركزين بمحافظة البحيرة
1- مستشفى دنشال التعليمي
2- المعهد الطب القومى بدمنهور
أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظات الدقهلية ودمياط والبحيرة (إنفوجراف)
أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظات الدقهلية ودمياط والبحيرة (إنفوجراف)

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