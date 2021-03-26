ألمانيا تحقق فوزا كبيرا على أيسلندا في تصفيات كأس العالم

تمكن المنتخب الألماني من قص مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بالفوز على المنتخب الأيسلندي 3 - صفر يوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة.





وفي مباراتين أخريين بالمجموعة نفسها، تغلبت رومانيا على مقدونيا الشمالية 3 - 2 وأرمينيا على ليختنشتاين 1 - صفر.





وعلى ملعب "ام.اس.في أرينا" في مدينة دويسبورج، حقق المنتخب الألماني بداية قوية في المباراة وتقدم بهدفين مبكرين سجلهما ليون جوريتسكا وكاي هافيرتز في الدقيقتين الثالثة والسابعة، ثم أضاف إلكاي غاندوغان الهدف الثالث في الدقيقة 56 .



