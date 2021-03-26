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المالية تكشف تفاصيل استبدال بطاقة الموظفين ببطاقات "ميزة"

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:31 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أمنية فوزي
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قال حمدي حسني، المتحدث الرسمي لشؤون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن استبدال بطاقات الموظفين ببطاقات ميزة يحقق مزايا عديدة لهم.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن استبدال البطاقات الجديدة للموظفين مجانًا دون رسوم، موضحًا أن بطاقات ميزة الجديدة تتيح للمواطنين إمكانية الشراء من الحال التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي لشؤون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أن من حق الموظف بالكروت الجديدة سحب ثلث مرتبه مقدمًا على شكل مشتريات بعد التوقيع على استمارة خاصة بذلك.

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