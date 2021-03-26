السويد تستغل تعثر إسبانيا وتتصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

تعثر المنتخب الإسباني لكرة القدم بعد أن سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه اليوناني يوم الخميس في بداية مسيرة الفريقين بالمجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 ، والتي شهدت أيضا فوز السويد على جورجيا 1 - صفر.





وبهذا ، تصدر المنخب السويدي المجموعة مبكرا برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطتين أمام نظيريه الإسباني واليوناني.





وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 32 وسط هيمنة تامة للفريق على مجريات اللعب.





ورغم استمرار التفوق الإسباني في الشوط الثاني ، غابت المحاولات الفعلية على المرمى اليوناني ، ورد المنتخب اليوناني بهدف التعادل الذي سجله تاسوس باكاسيتاس من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .





وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، تغلب المنتخب السويدي على نظيره الجورجي بهدف نظيف سجله فيكتور كلايسون في الدقيقة 35 .





وشهدت المباراة أول مشاركة للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش "39 عاما" منذ نحو خمس سنوات حيث عاد اللاعب إلى صفوف الفريق من خلال هذه المباراة.





وكان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 2016 في أعقاب مشاركته مع منتخب السويد في بطولة كأس الأمم الأوروبية بفرنسا لكنه عاد للمشاركة في صفوف الفريق.



